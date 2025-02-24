Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Gerçek ve tüzel kişiler, doğrudan doğruya Yasa Önerisi’nin içeriği ile ilgili olmak koşuluyla, görüş ve önerilerini yirmi gün içinde Meclis Başkanlığı'na yazılı olarak sunabilecek.

Yeniden Doğuş Partisi Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın sunduğu öneride, Cumhurbaşkanı adayı olacak kişilerin yasada öngörülen nitelik ve başvuru koşullarına ek olarak en az bin 500 yurttaşın ismi-soy ismi, kimlik kartı numarası, oturma adresi ile imzası bulunan, noter tarafından onaylanan aday talep belgesini Yüksek Seçim Kurulu’na başvurusu ile birlikte iletmesi şartı getirildi.