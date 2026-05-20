Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Mersin’de çeşitli temaslarda bulundu.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, iki dernek arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla 17- 20 Mayıs tarihleri arasında Mersin’de ortak temaslarda bulunuldu.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı ile bazı Dernek üyelerinin yer aldığı program çerçevesinde, Mersin Valisi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Mersin Garnizon Komutanı makamlarında ziyaret edildi.

Ziyaretlerde, karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesine, sosyal ve kültürel faaliyetlerin artırılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.