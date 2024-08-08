Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli yeri olan Erenköy Direnişi'nde şehit olanlar, İstanbul'da anıldı.

Edirnekapı Hava Şehitliği'ndeki Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in kabri başında düzenlenen törene, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, Kıbrıs Türk Kültürü Derneği İstanbul Başkanı Zehra Bilge Ayar ve Kıbrıs gazileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Erenköylü bir Kıbrıslı Türk'ün yazdığı şiir okundu.

Törende konuşan Başkonsolos Demirel, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hava harp şehidi olan Cengiz Topel, 60 yıl önce bugün Kıbrıs semalarında görevini yaparken açılan ateş sonucu düştü. Önce esir alındı sonra da şehit edildi." dedi.

Şehitlik mertebesine ulaşan Cengiz Topel'in isminin, Kıbrıs'ta daha çok bilindiğini kaydeden Demirel, şunları söyledi:

"Cengiz Topel, Kıbrıs tarihinin mihenk taşlarından olan Erenköy direnişinin sembol isimlerinden biri olmuştur. Şanlı Erenköy direnişi, 290 Kıbrıs Türk köylüsü ve tahsillerini yarıda bırakıp botlarla gelen 500'ü aşkın Türk gencinin direnmesiyle başlamıştır. Bu gençlerden 18'i şehit düştü. Bu destansı direniş Yüzbaşı Cengiz Topel'in de şehit düştüğü, 7-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Erenköy Hava Harekatı zaferiyle sonuçlandı."

- "Yok olmak üzere olan Türk halkı, ana vatanımızdan uçakların gelmesiyle efsaneye dönüşmüştür"

Ağabeyini Erenköy direnişinde kaybettiğini belirten Zehra Bilge Ayar da, "Bugün çok derin duygular içerisindeyiz. 60'ıncı yılını değil de ilk yılını yaşar gibiyim." dedi.

Erenköy'ün, Kıbrıs davasındaki yerinin artarak devam ettiğini dile getiren Ayar, "Erenköy, Kıbrıs Türkünün var olduğunu dünyaya gösteren bir direniş olmuştur. Yok olmak üzere olan Türk halkı, ana vatanımızdan uçakların gelmesiyle efsaneye dönüşmüştür. Rum'a en ağır darbeyi vurmuştur. Onların amacı İzmir yenilgisinin rövanşını almaktı. 3 gün süren çatışmalar sürecinde Erenköy'e inen çevre halkı denize dökerek, Enosis'i açıklamaya çalışıyorlardı. Sağ olsun anavatanımız yetişti. 7 Ağustos günü de benim ağabeyim şehitlik mertebesine ulaştı." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından şehitlerin kabirlerine çiçek bırakıldı.