Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın deniz safhası bugün yapılıyor.

Doğu Akdeniz’de Gazimağusa açıklarında, Türk Arama Kurtarma bölgesindeki deniz safhası, TC ve KKTC’den askeri ve sivil unsurlarının katılımıyla icra edilecek.

Deniz safhasında iki senaryo uygulanacak. TCSG Yaşam isimli gemide izlenen tatbikat öncesinde, seyir emniyet brifingi verildi.

Tatbikatı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ve Caner Gönyeli’nin kızı Nil Gönyeli de takip ediyor.

Tatbikatı, Azerbaycan, Gambiya, Cibuti’den yabancı gözlemciler ile Türkiye ve KKTC’den basın mensupları da izliyor.