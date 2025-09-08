TC Milli Savunma Bakanlığı, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın başladığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında icra edilecek olan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başladı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında gerçekleştirilen tatbikata kara, deniz ve hava unsurlarımız katılıyor."

Paylaşımda yer alan videoda, tatbikata ilişkin görüntüler de bulunuyor.