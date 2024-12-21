Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi yıllarında şehit düşenlerin anıldığı “21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” kapsamında bugün Değirmenlik’teki Atatürk Büstü önünde de tören düzenlendi.

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, tören saat 09.30’da çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Anma töreninde günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Topçu Teğmen Nail Baran yaptı; ardından Değirmenlik Lisesi öğrencilerinden Yağmur Tunç “Şehitler” adlı şiiri okudu.

Tören, Anıt Özel Defteri’nin 14. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Vekili Can Küçükmurat tarafından imzalanmasının ardından sona erdi.