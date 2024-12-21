21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Haftası çerçevesinde bugün Gazimağusa Suriçi Milli Mücadele Şehitliği’nde de anma töreni düzenlendi.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe konulmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin ilk konuşmayı yapan Çanakkale Ortaokulu Türkçe öğretmenlerinden Ayşe Direk, geçmişte yaşanan trajedi ve katliamların gerçek nedeninin Rumlar olduğunu anlatarak, 1963 yılı Kanlı Noel saldırılarında Rumların asıl hedeflerinin Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesi olduğunu kaydetti.

4. Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Teğmen Tolga Torun da, içlerindeki mukavemet ateşini hiçbir zaman söndürmeyen Kıbrıs Türk halkının, Rumların her türlü baskı, zulüm ve katliamlarına karşı canlarını hiçe sayarak kahramanca direndiklerini ve bu uğurda şehit düştüklerini anlattı.

Bölge okullarından öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin şiirleri okumasının ardından Gazimağusa’daki anma töreni din görevlisi tarafından dua okunmasıyla sona erdi.