Kıbrıs Türk milli mücadele tarihinde önemli bir yeri olan Baf Direnişi’nin 61’inci yıl dönümü ve bu direnişte şehit düşenler düzenlenen törenle anıldı.

Tören; Gazi Baf Dayanışma Derneği’nin öncülüğünde yaptırılan yeni Gazi Baf Şehitler Anıtı’nda gerçekleştirildi.

Buradaki tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma Gazi Baf Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Tokel tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ünal Üstel de törende birer konuşma yaptı.

-Tokel

Tokel, yeni anıt projesinin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kendisine bir vasiyeti olduğunu ve bu vasiyeti yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını anlatarak, anıt projesinin gerçekleştirilmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

9 Mart’ın Kıbrıs Türk halkını vatan topraklarından atmaya çalışanlara karşı verilen mücadelenin adı olduğunu belirten Tokel, özgürlükten, egemenlikten ve tarihten gelen haklardan vazgeçilmeyeceğinin altını çizdi.

-Dökmen

Baf Türk Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Dökmen de Baf’ta yaşanan direniş hakkında bilgi vererek, şanlı direnişin ve bu uğurda canlarını veren şehitlerin unutulmayacağını söyledi.

Tören, şiirler okunmasıyla devam etti. Törende daha sonra Başbakan Ünal Üstel konuşma yaptı.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel, Baf Direnişi’nin Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekerek, direnişin 61’inci yılında şehitlere yakışır, geleceğe taşınacak kalıcı bir anıtın hayata geçirilmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Üstel, 9 Mart'ın çok anlamlı bir gün olduğunu vurgulayarak, ‘9 Mart, savunmadan yoksun, silahları olmayan ama inancı olan, tankı tüfeği olmayan ama cesareti olan varoluş mücadelesi veren mücahitleri ve şehitlik mertebesine erişen şehitleri anma günüdür’ diye konuştu.

O günleri yaşayan biri olarak Kıbrıs Türk halkının neler çektiğini ve mutlu barış harekatına kadar nasıl mücadele verildiğini iyi bildiğini belirten Üstel, yeni anıtın, bugünlere nasıl gelindiğini anlatan, gençlerin görüp ibret alacağı ve şehitlerin sonsuza kadar yaşatılacağı bir yapı olduğunu ifade etti.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise törendeki konuşmasında Kıbrıs Türk halkını yok etmek için çıkılan yolda 9 Mart Direnişi’nin büyük anlamı bulunduğunu vurguladı.

Geçmişte çok acılar çekildiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı ile özgürlüğe kavuşulduğunu ifade etti.

Tatar, “Bir kez daha bütün dünya buradan Güzelyurt’tan Kıbrıs Türkü'nün çektiği acıları, ödediği bedelleri ve şu anda geldiğimiz aşamada egemenliğimizin bizler için ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum” dedi.

Türkiye’nin garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkı için önemine de işaret eden Tatar, bir anlaşmaya sadece egemenlik temelinde imza atacaklarını söyledi.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni güçlendirmenin şehitlere vefa borcu olduğuna da işaret ederek, tüm şehitleri rahmetle andı.