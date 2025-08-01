Lefkoşa’da “sahte davranışla para temini” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Azat Jummiyev ve Alisher Jummiyev’in, sekiz kişiyi KKTC’ye işçi olarak getirme vaadiyle 10 bin 800 Dolar alarak dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Zanlılar, 3 gün tutuklu kalacak.

Lefkoşa'da meydana gelen "Sahte Davranışla para temini "suçundan Türkmenistan uyruklu Azat Jummiyev ve Alisher Jummiyev mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Kenan Mulla mahkemede olguları aktardı.

Polis, 2025 yılı Şubat ve Nisan ayları içerisinde İskele'de sakın zanlıların işçi olarak çalışmalarına rağmen ön izin yapacağı vaadi ile N.S'den Türkmenistan'da yaşayan sekiz akrabasını KKTC'ye işçi olarak getirerek ön izin işlemlerini yapacaklarını vaat ederek, N.S'den toplam 10 bin 800 Dolar parayı alıp herhangi bir icraat yapmayarak sahte davranışla para temin ettiklerini belirtti.

Polis, şikayetin 19.07.2025 tarihinde yapıldığını, her iki zanlı aleyhinde derdest emri temin edildiğini söyledi. Polis zanlıların 31 Temmuz 2025 Tarihinde İskelede tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandıklarını belirtti.

Polis, "zanlılar vermiş oldukları sözlü beyanlarda konu paraları ön izin yapmak için aldıklarını fakat parayı borçlarına harcadıklarını ve yerine koyamadıklarını beyan etmişlerdir" dedi.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, zanlıların paraları nereye harcadıklarının araştırılmasının yapılması gerektiğini, zanlıların KKTC'de ne maksatla bulunduklarının muhaceret şubesinden araştırmasının yapılması gerektiğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.