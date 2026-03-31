Lefkoşa’da siyasi ve sendikal gerilim sürerken, Cumhuriyet Meclisi’nde bugün Genel Kurul’un açılmayacağı açıklandı. Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in duyurusunun ardından Meclis önünde toplanan sendikalar, grevlerini geçici olarak askıya aldıklarını bildirdi.

Sendikalar adına ilk açıklamayı yapan Burak Maviş, taraflar arasında henüz bir uzlaşı sağlanmadığını ve kendilerine resmi bir davet ulaşmadığını belirtti. Maviş, sendikaların çözüm önerilerinin açık olduğunu vurgulayarak, hükümetin yaşanan krizi somut verilerle ortaya koyması gerektiğini ifade etti. Sorumluluk almaya hazır olduklarını dile getiren Maviş, uzlaşı yönünde adım atılması halinde masada olacaklarını, aksi durumda eylemlerin devam edeceğini kaydetti. Ayrıca süreçte herhangi bir çatışma yaşanmasını istemediklerini de sözlerine ekledi.

Arslan Bıçaklı ise hükümetin ekonomi politikalarını sert sözlerle eleştirdi. Yapılan zamların vatandaşın alım gücünü düşürdüğünü savunan Bıçaklı, ekonomik tablonun sorumluluğunu hükümete yükledi. Maliye Bakanı ile gerçekleştirilen görüşmelerde ortaya konan yaklaşımı kabul etmediklerini belirten Bıçaklı, halkın taleplerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi. Meclis’in bugün toplanmayacağı bilgisinin ardından eylemi askıya aldıklarını ifade eden Bıçaklı, uzlaşı sağlanmaması halinde yasal haklarını kullanacaklarını vurguladı.

Selma Eylem de açıklamasında öğrencilerin yaşadığı mağduriyete dikkat çekerek özür diledi. Meclis’te oturuma ara verilmesi ve Genel Kurul’un toplanmayacağının açıklanması sonrası grevin sonlandırıldığını belirten Eylem, öğrencilerin okula gidemediğini ve bu mağduriyetin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Eylem ayrıca, Meclis önünde yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmesinde, güvenlik gerekçesiyle polis ile vatandaşın karşı karşıya getirildiğini savunarak, müdahalede orantısız güç kullanıldığını ileri sürdü.