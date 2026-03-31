Lefkoşa’da ana arterlerden biri olan Osman Örek Caddesi, gerçekleştirilen eylem nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, eylem kapsamında yol içerisine park edilen iş araçları nedeniyle, Metehan Çemberi ile Citroen Trafik Işıkları Kavşağı arasındaki güzergâhta trafik akışı durduruldu. Söz konusu yol kesiminde araç geçişine izin verilmezken, sürücülerin alternatif güzergâhlara yönelmeleri istendi.

Yetkililer, bölgede trafik düzeninin sağlanabilmesi için sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymalarının önemine dikkat çekti.

Öte yandan, meclis önünde park halinde bulunan araçların kaldırılması yönünde polis ekiplerinin girişimde bulunduğu, bu kapsamda araç sahiplerinden ehliyet talep edildiği öğrenildi. Yaşanan süreçte BES Başkanı Mustafa Yalınkaya’nın devreye girerek, araçların kaldırılmaması halinde tüm araçları tek tek kendisinin çekeceğini söylediği ifade edildi.