Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bayramların; toplum olarak birlik ve beraberliği daha da pekiştiren, sevinçlerin ve mutluluğun paylaşıldığı, özel günler olduğuna işaret ederek, halkın Kurban Bayramı'nı kutladı.

Şenkul mesajında, “Bu Kurban Bayramı’nın da, anlamına uygun bir hoşgörü ve barış ortamı içerisinde geçirilmesini diliyor, kırgınlıkların unutulduğu, birbirimizle daha da kucaklaştığımız bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum” dedi.

Girnelilere de seslenen Şenkul, şunları kaydetti:

“Girne Belediyesi’nin değerli emekçileri, siz sevgili vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir bayram geçirmesi adına tüm hazırlıklarını tamamladı. Buna göre bayram süresince belediyemiz ile ilgili alınabilecek hizmetler konusunda Girne Belediyesi Sosyal Medya hesaplarından gerekli duyurular yapılmaktadır. Buradan tüm ihtiyaçlarınızı veya taleplerinizi bizlere iletebilirsiniz.

Buna ek olarak Kurban kesimleri konusunda da dikkate alınması gereken uyarılarımızı ve hizmetlerimizi de Girne Belediyesi Sosyal Medya hesaplarından sizlerle paylaşıyoruz. Özellikle halk sağlığını ve çevreyi koruyucu tedbirler konusunda sizlerin göstereceği hassasiyet bizler için çok önemli! Her konuda olduğu gibi bu konuda da işbirliği içerisinde olmamız, yine Girne’mizin faydasına olacaktır.

Ülkemiz Haziran ayına dair tüm sıcaklık rekorlarının kırıldığı günlerden geçiyor. Bu noktadan hareketle hayat anlamı da taşıyan suyu lütfen idareli kullanalım. Olası yangın risklerine karşı ormanlık alanlarda ateşli piknik yapmayalım. Yurdumuza sahip çıkalım, çıkmayanları uyaralım.

Paylaşımın en değerli hale büründüğü ve evlerin daha da genişlediği Kurban Bayramı’nızın kutlu olmasını diler, tüm emekçilerimiz ve siz değerli halkımızın mutlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesini dilerim.”