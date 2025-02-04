Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Yeni Girne/Lefkoşa Ciklos Bağlantı Yolu'nun trafik yoğunluğuna ve güvenliğine katkı sağlayacak bir proje olduğunu ve son aşamasına geldiklerine duyurdu.

Şenkul, projenin başından sonuna teknik destek veren harita mühendisi Yusuf Karadere’ye, T.C. Karayolları ve KKTC Karayolları’na kent adına teşekkür etti.

Şenkul, projenin katılım şeridinin henüz tamamlanmadığını, bu yüzden kısa göründüğünü ancak yarın ekiplerin o bölümde çalışacaklarını belirtti.

Tüm önlemler alınıp ve ilgili dairelerce kontroller yapıldıktan sonra yolu trafiğe açacaklarını ifade etti.

Şenkul, "Bu projenin kentin trafik sistemi için önemli bir adım olduğunu" vurguladı.

Ayrıca, gelecekteki projelerde de benzer çalışmaların devam edeceğini ifade etti.