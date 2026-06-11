Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, “Ziya Rızkı Çarşı Projesi” kapsamında yürütülen çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları kapsamında cadde üzerinde bulunan ağaçların sökülerek batı Doğa Parkı etkinlik alanı ile çeşitli okullara taşındığını belirtti. Şenkul, sökülen ağaçların yerlerine Jakaranda ağaçlarının dikileceğini de kaydetti.

Şenkul, yazılı açıklamasında, mevcut ağaçların kök yapılarının altyapıya ciddi zarar verdiğini ve yaprak dökmeyen türde olmaları nedeniyle çarşının özellikle kış aylarında yeterli güneş ışığı almasını engellediğini belirtti. Ağaçların bu nedenle taşındığını söyleyen Şenkul, ağaçların yaşam döngüsünün korunmasına da büyük önem verdiklerini vurguladı.

Sökülen ağaçların yerlerine ise estetik görünümü ve mevsimsel çiçeklenmesiyle öne çıkan Jakaranda ağaçlarının dikileceğini kaydeden Şenkul, birkaç yıl içerisinde özellikle bahar aylarında bölgenin çok daha renkli ve modern bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Projeye ilişkin görsellerde gelecekte çarşıda oluşması hedeflenen peyzaj görünümünün, taşınan ağaçların ve mevcut ağaç köklerinin altyapıda yarattığı sorunların yer aldığını belirten Şenkul, Girne Belediyesi’nin kent planlamasında uzun vadeli çözümleri esas aldığını ifade etti.