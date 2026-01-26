"Sahte diploma" soruşturması kapsamında yargılanan Juju Butik sahibi Fatma Ünal, yeniden mahkemeye çıkarıldı. Bugünkü duruşmada dönemin KTSÜ Genel Sekreteri Serdal Gündüz tanık olarak dinlendi. Gündüz, Fatma Ünal'a diplomayı şu anda Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak görev yapan Ziya Öztürkler'in talimatıyla verdiğini söyledi. Detaylar Ahmet KARAGÖZLÜ'nün haberinde...

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde başlatılan "sahte diploma" soruşturması kapsamında yargılanan "Juju butik" sahibi Fatma Ünal, yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Kamuoyunda sahibi olduğu butik sebebiyle "Juju" olarak anılan Ulusal Birlik Partisi Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatma Ünal'ın ilk tahkikat (PI) duruşmasında tanıkların dinlenmesine devam edildi.

"Sahte Resmi Belge Düzenleme", "Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme", "Sahte Resmi Belge Düzenlenmesini Tahrik Etme" ve "Yetkisiz Belge Düzenleme" suçlarını içeren toplam 16 ayrı davadan itham edilen Fatma Ünal'ın bugünkü duruşması, diğer tanıkların dinlenmesi için 29 Ocak'a tehir edildi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Nuray Necdet'in huzurunda görüşülen duruşmada İddia Makamı adına Savcı Damla Güçlü ile Fatma Ünal'ı temsilen Avukat Doğa Zeki de hazır bulundu.

Bugünkü duruşmada Savcı Damla Güçlü, 2020-2022 yılları arasında Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nin direktörü, genel sekreteri ve okulun hissedarlarından olan ve şu anda Merkezi Cezaevi'de hükümlü tutuklu olarak bulunan Serdal Gündüz'ü tanık olarak dinletti.

"FATMA ÜNAL İLE BENİ ZİYA ÖZTÜRKLER TANIŞTIRDI"

Serdal Gündüz, Fatma Ünal'ı ilk kez Ziya Öztürkler'in vasıtasıyla tanıdığını söyledi.

Öztürkler'in 2021 Eylül ayı içerisinde kendisini aradığını ve önemli biriyle tanıştıracağını söylediğini belirten Gündüz, bunun üzerine Girne'de bir cafede Ziya Öztürkler ve Fatma Ünal'la buluştuğunu ifade etti.

Gündüz, Ziya Öztürkler'in Fatma Ünal'ın Ulusal Birlik Partisi'nde görev yaptığını ve kendisi için çok değerli bir insan olduğunu söylediğini belirtti.

Serdal Gündüz, Öztürkler'in kendisinden Fatma Ünal'ı üniversitenin Eğitim Yönetimi ve Denetimi Master Programı'na tam burslu olarak kayıt yapmasını talep ettiğini söylediğine dikkat çekti.

"BELGELERİ ÖZTÜRKLER VE ÜNAL'A GÖNDERDİM"

Birkaç gün sonra Ziya Öztürkler'in Fatma Ünal'a ait YDÜ lisans diploması ile kimlik kartı fotokopisini WhatsApp üzerinden gönderdiğini belirten Gündüz, söz konusu belgeleri kayıt işlemlerini yapan Enstitü Sekreteri Arcan Sığırcı isimli çalışana gönderdiğini söyledi.

Gündüz, Arcan Sığırcı'nın daha sonra kendisine Fatma Ünal'ın ders seçimi belgesi ile öğrenci belgesini e-mail olarak attığını, ancak belgeleri kontrol ettiğinde kayıt tarihinin bir önceki "Şubat" dönemine alınmasını talep ettigini kaydetti.

Gündüz, kayıt tarihinin geriye çekilmesini Eylül dönemindeki ders seçimlerinin kapanmış olmasından dolayı istediğini söyledi.

Daha sonra Ziya Öztürkler ile Fatma Ünal'a ders seçimlerinin bulunduğu bir sayfalık çıktı ile öğrenci belgesini e-mail attığını belirten Gündüz, Fatma Ünal'ın 2022 yılı içerisinde mezuniyet tarihine yakın bir dönemde kendisini arayarak diplomasının ne zaman basılacağını sorduğunu ifade etti.

"ÖZTÜRKLER, MEZUNİYET İŞLEMLERİNİN HIZLANDIRILMASI İÇİN TALİMAT VERDİ"

Gündüz, bu konuyla Rektör Yardımcısı Serdal Işıktaş'ın ilgilendiğini Fatma Ünal'a ilettiğini ancak daha sonra Ziya Öztürkler'in kendisini arayarak Ünal'ın kendisi için çok değerli biri ve UBP'de etkili bir isim olduğunu ve mezuniyet işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlanması için kendisine talimat verdiğini söyledi.

Birkaç gün sonra Fatma Ünal'ın yine kendisini arayarak diplomasına acil ihtiyacı olduğunu söylediğini ve yine aynı şekilde Öztürkler'in de kendisiyle bu konuda iletişime geçtiğini belirten Gündüz, Öztürkler'e de diploma konusunda yetkili kişinin Serdal Işıktaş olduğunu söylediğini belirtti.

"ÖZTÜRKLER'İN TALİMATIYLA FATMA ÜNAL'IN DİPLOMASININ BASILMASINI İSTEDİM"



Gündüz, bunun üzerine Öztürkler'in kendisine cevaben "Serdal Işıktaş ve eşinin vatandaşlık evraklarının önünde olduğunu" söylediğini dile getirdi.

Gündüz daha sonra, dönemin Öğrenci İşleri Daire Başkanı Gökçe Ünal'ı yanına çağırarak Fatma Ünal'a ait master diplomasının bir şekilde basılmasını talep ettiğini kaydetti.

Ayrıca Gökçe Ünal'a "bu konuyla ilgili üzerinde çok baskı olduğunu ve diploma basma işleminin derhal yapılması talimatını verdiğini belirten Gündüz, bunun üzerine Gökçe Ünal'ın diplomasının hazırlandığının altını çizdi.

"FATMA ÜNAL'IN DERSLERE GİRDİĞİNİ GÖRMEDİM"

Savcı Damla Güçlü'nün bir sorusuna da yanıt veren Gündüz, Fatma Ünal'ın kayıt olduktan sonra herhangi bir derse veya seminere katıldığını görmediğini söyledi.

Gündüz ayrıca, Fatma Ünal'la ilgili kendisinden talep edilenin hiç derslere katılmadan ve eğitim almadan diplomasının kendisine verilmesi yönünde olduğunu dile getirdi.

FATMA ÜNAL GÖZ YAŞLARINA BOĞULDU: KİMSENİN KUL HAKKINA GİRMEDİM!

Serdal Gündüz son olarak mahkemeye bu mesele ve diğer diploma meseleleriyle ilgili hiçbir şekilde ne kendisi ne de ailesi adına bir kuruş menfaat elde etmediğinin bilinmesini istediğini belirtti.

Duruşmada gözyaşlarına boğulan Serdal Gündüz, "Bu kumpası bana kuran hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Bunun üzerine Fatma Ünal da duruşmada ağlayarak "Ben kimsenin kul hakkına girmedim" die haykırdı.

Duruşmanın bitmesiyle Yargıç Nuray Necdet, davayı tanıkların dinlenmesine devam edilmesi için 29 Ocak Perşembe gününe tehir etti.