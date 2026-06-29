Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB), 11 Temmuz Basın Günü kapsamında verdiği 2026 Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri açıklandı. Yaklaşık 60 başvuru ve önerinin değerlendirildiği yarışmada Kıbrıs Genç TV, iki farklı kategoride ödüle layık görüldü.

TV Haber Programı (Seri) kategorisinde Mustafa Alkan, hazırlayıp sunduğu “Er Meydanı” programıyla başarı ödülünün sahibi oldu.

Öte yandan Jüri Özel Ödülü, Kıbrıs Genç TV ekranlarında yayınlanan “Dönüm Noktası” spor programıyla Çağan Balcan'a verildi.

Ödüller, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla düzenlenecek resepsiyonda sahiplerine takdim edilecek.