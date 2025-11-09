Kıbrıs’ın Limasol bölgesinde 9 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen Kıbrıs Dans Şampiyonası’nda, Sergen Özbay Dans Akademi büyük bir başarıya imza attı.

Akademi öğrencileri, üç farklı kategoride birincilik elde ederek Kıbrıs’ı gururlandırdı.

🏅 Hüseyin Güney – Acro Dance

🏅 İlem Hasret – Acro Dance

🏅 Rüstem Ced – Acro Dance

Tüm kategorilerde birincilik kazanan sporcular, 15-20 Kasım tarihleri arasında İtalya’da düzenlenecek olan IDO Dünya Şampiyonası’nda Kıbrıs’ı temsil etmeye hak kazandı. 🇮🇹

Başarılı ekibin eğitmeni Sergen Özbay, öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek şunları söyledi:

“Her bir öğrencimiz büyük emek, disiplin ve tutku gösterdi. Bu başarı, takım ruhunun ve istikrarlı çalışmanın bir sonucudur. Şimdi hedefimiz, İtalya’da Kıbrıs’ı en iyi şekilde temsil etmek.”

Sergen Özbay Dans Akademi, bu büyük başarıyla birlikte adını uluslararası arenaya taşımaya hazırlanıyor. 💫

