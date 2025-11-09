Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün Dışişleri Bakanlığı himayelerinde, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nın 42. yıldönümü münasebetiyle düzenlediği, 15. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’nin startını verdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bakanlık himayelerinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun resmi kutlama etkinlikleri kapsamında her yıl düzenlenen Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’ne, bu yıl Ankara, İstanbul ve Almanya’dan katılımcılarla birlikte 70 civarında araç katılıyor.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun Bakanlık önünden startını verdiği ralli, Califorian Restorant Esentepe-Girne’de tamamlanacak ve dereceye girenlere ödülleri verilecek.