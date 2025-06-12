Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan Yağmur Çal ile Gün Ortası programında erken seçim tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomik kriz ve yönetim eksikliklerine dikkat çeken Akpınar, ülkede değişimin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

“Halkın yarısı ortalama 50 bin TL maaş alıyor” diyen Akpınar, ülkedeki ekonomik sıkıntıların giderek derinleştiğine işaret ederek, işsizliğin en yüksek seviyelerde seyrettiğini belirtti. Ekonomik refahın yalnızca dış destekle sağlanamayacağını vurgulayan Akpınar, yapısal reformların ve doğru sektörel politikaların şart olduğunu söyledi.

“Yıllardır hükümetler doğru ekonomik politikalar üretmedi” diyen Akpınar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle önemli adımlar atıldığını ancak verimli kullanımadığını dile getirdi. “Ekonomik dinamikleri yaratmadığımız sürece, ekonomik girdileri artırmak mümkün değil. Sadece TC desteği ile refah artmaz” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden yükselen tepkilerin, toplumdaki ekonomik kaygılardan beslendiğini belirten Akpınar, toplumun giderek daha gergin ve saldırgan bir yapıya büründüğünü kaydetti.

Akpınar’ın açıklamaları, erken seçim tartışmalarının yeniden alevlendiği bir dönemde dikkat çekti.