Avrupa Birliği (AB) finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) uygulamasıyla yürütülen "Yerel Altyapı Hizmetleri Projesi" kapsamında, Serhatköy İlkokulu’na çok amaçlı spor tesisi kazandırıldı.

AB’nin düzenlediği “Bilimle Daha İleri Yarışması"nı kazanan okullara verilen ödüllerden biri olarak hayata geçirilen tesisin açılış ve tanıtım etkinliği, bugün Serhatköy İlkokulu’nda yapıldı.

Etkinliğe, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo, UNDP Kıbrıs Ofisi Başkanı Jakhongir Khaydarov, AB Koordinasyon Merkezi Başkanı Selçuk Yörükoğluları, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Komisyonu ve UNDP yetkilileri ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.

-Bertezzolo

Törende ilk sözü alan Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo, spor tesisinin açılışının, öğrencilerin bilim alanındaki başarılarının bir ödülü niteliğinde olduğunu söyledi.

Tesisin, Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen "Bilimle Daha İleri Yarışması"nda gösterilen olağanüstü başarıya dayanarak hayata geçirildiğini belirten Bertezzolo, öğrencilerin elde ettikleri başarının somut bir karşılığı olarak spor tesisinin inşa edildiğini kaydetti.

Projenin temellerinin 2021-2022 yıllarında atıldığını belirten ve AB'nin yaklaşık 100 okula fen laboratuvarları sağladığını hatırlatan Bertezzolo, projenin amacının, öğrencilere ve öğretmenlere kimya, biyoloji ve fizik alanlarında deney yapma fırsatı sunarak doğanın muazzam yönlerini keşfetmelerine olanak sağlamak olduğunu ifade etti.

Bu laboratuvarların nasıl kullanıldığını görmek adına dört yarışma düzenlediklerini anlatan Bertezzolo, yarışmaların sonucunda Serhatköy İlkokulu'nun da ödül kazanan okullar arasında yer aldığını söyledi.

Bertezzolo, eğitimin sadece bilgi edinmek değil, ekip çalışması, sosyal etkileşim ve kişisel gelişimi de kapsadığını vurgulayarak, "sağlıklı zihin, sağlıklı vücutta bulunur" anlayışıyla tesisin eğitime ve başarıya katkı sağlayacağını belirtti.

Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Türk toplumuna uzun yıllardır eğitim alanında destek sunduğunu ifade eden Bertezzolo, açılışı yapılan tesisin iş birliğinin bir göstergesi olduğunu ve sürecin devam etmesini umduğunu dile getirdi.

- Khaydarov

UNDP Kıbrıs Ofisi Başkanı Jakhongir Khaydarov ise söz konusu girişimin STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarında çocukların katılımını teşvik eden geniş çaplı bir projenin parçası olduğunu belirtti.

Khaydarov, gençlerin sürdürülebilir kalkınma alanında güçlendirilmesi ve fırsatlardan yararlanmalarının desteklenmesinin öncelikleri arasında olduğuna da dikkat çekerek, yeni spor tesisinde hareketli basketbol potaları, voleybol sahası ve futsal kaleleri bulunduğunu ve bu alanın öğrencilerin fiziksel gelişimlerini desteklemenin yanı sıra, ekip ruhu, disiplin ve liderlik becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacağını ifade etti.

Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi ve yerel yetkililerle iş birliği yapmaktan gurur duyduklarını da ifade eden Khaydarov, öğrencilere çok yönlü bireyler olmaları yolunda başarılar dileyerek, projeye katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür etti.

- Yörükoğluları

AB Koordinasyon Merkezi Başkanı Selçuk Yörükoğluları ise konuşmasında, projeye katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ederek, sporun fiziksel gelişim, takım ruhu ve disiplin açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Öğrencilerin bu tesisten faydalanarak sağlıklı bir yaşam sürdüreceklerine ve gelecekteki başarılarına katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Yörükoğulları, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi olarak gençlerin eğitimine, sağlığına ve sosyal gelişimine yönelik projeleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Yörükoğulları konuşmasının sonunda, projeye katkı sağlayan, AB Destek Ofisi’ne, UNDP’ye, belediyelere öğretmenlere ve tüm paydaşlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

-Damdelen

Milli Eğitim Bakanlığı adına söz alan Ömer Damdelen de, projenin tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, sağlıklı yaşam ve fiziksel gelişimin eğitimdeki önemine vurgu yaptı.

Öğrencilerin sadece akademik başarılarının değil, aynı zamanda sosyal, fiziksel ve psikolojik gelişimlerinin de büyük önem taşıdığını belirten Damdelen, Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve öğrenciler için en iyi koşulları sunmak adına kurumlar arası iş birliğini sürdüreceklerini söyledi.

Projenin hayata geçmesine katkı sağlayan Avrupa Birliği yetkililerine, UNDP temsilcilerine, Gönyeli Alayköy Belediyesi’ne ve tüm destekçi kurumlara teşekkür eden Damdelen, yapılan yatırımın çocuklara daha parlak bir gelecek sunmak adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından çok amaçlı spor tesisinin açılışı gerçekleştirilirken, öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte temsili basketbol maçı yaptı.

-Tesis, öğrencilerin fiziksel gelişimine katkı sağlayacak

Spora uygun zemin kaplamaları, futsal kaleleri, basketbol ve voleybol direkleri ile donatılan ve yüksek standartlarda inşa edilen tesis ile öğrencilerin çeşitli spor aktivitelerine katılımını sağlayarak fiziksel gelişimlerinin desteklemesi amaçlanıyor.