Gioachino Rossini’nin Sevil Berberi (Il Barbiere di Siviglia) operası, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde Lefkoşa’da sanatseverlerle buluştu.

KKTC Devlet Opera ve Balesi (KKTCDOB) ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTCCSO) iletişim destekçisi Telsim'in iletişim desteği sağladığı ve 60 kişilik ekibin yer aldığı opera prodüksiyonu, Mayıs ayında KKTC’de tekrar sahnelenmek üzere Ocak temsillerini tamamladı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (TCDOBGM) iş birliğiyle sahnelenen ortak prodüksiyon, Lefkoşa’da ilk kez izleyiciyle buluşması bakımından önemli bir sanat etkinliği olarak değerlendirildi.

Opera repertuvarının en sevilen eserleri arasında yer alan Sevil Berberi, enerjik müziği, sahne dinamizmi ve güçlü icrasıyla iki gece boyunca izleyicilerden yoğun ilgi gördü.