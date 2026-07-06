Bayrak Radyosu'nda haber spikeri, program yapımcısı ve sunucu olarak görev yapan ve 78 yaşında hayatını kaybeden Sevil Emirzade son yolculuğuna uğurlandı.

Emirzade için Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) tören düzenlendi.

Törene, Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt, Emirzade’nin ailesi, sanatçılar, gazeteciler, BRTK çalışanları ve sevenleri katıldı.

Sevil Emirzade hakkında belgesel gösterimiyle başlayan tören, konuşmalarla devam etti. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, BRTK Müdürü Meryem Özkurt, Emirzade'nin yakın çalışma arkadaşı Hatice Tunga da, kadın dayanışmasını güçlendirme çalışmalarıyla tanınan Esen Yalın Aktoprak ve Kızı Ülviye Emirzade birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Emirzade’nin tabutuna karanfiller bırakıldı.

Emirzade, İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi.

- İncirli

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli bazı insanların dünyaya iyilik ve güzellik getirmek üzere doğduğunu belirterek, “Ben inanıyorum ki, Sevil Emirzade bu dünyaya iyilik ve güzellik getirmek için doğmuş biridir.” dedi.

Emirzade’nin sayısız kalıcı eserler bıraktığını kaydeden İncirli, kendisinin örnek bir Kıbrıs Türk kadını olduğunu vurguladı.

İncirli, Emirzade’nin birçok insana emeği geçtiğini ve onlara yol gösterdiğini kaydederek, “Birçok insan için çok şey yaptı.” dedi.

“Bu kurumun güçlenmesi için yaptıklarıyla, yazdıklarıyla ve ortaya çıkardıklarıyla unutulmaz eserler bıraktı.” diyen İncirli, Emirzade’nin her zaman kendileriyle birlikte yaşayacağını ifade etti.

- Özkurt

BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt da bir kurumu kurum yapanın ne cihazları, ne stüdyosu ne de binası olduğunu; bir kurumu kurum yapanın insanlar olduğunu vurguladı.

Özkurt, Emirzade’nin sesiyle BRT ile özdeşleştiğini, kurumun marka haline gelmesinde çok büyük katkısı olan kişilerden biri olduğunu belirtti.

Özkurt, Sevil Emirzade’nin projelerini her zaman BRT ile hayata geçirmek istediğini ve kurumu çok sevdiğini dile getirdi.

BRT ve Bayrak Radyosu olarak kültür ve edebiyat programlarıyla Emirzade’ye layık olmaya çalışacaklarını ifade eden Özkurt, “Başımız sağ olsun.” dedi.

- Tunga

Yakın çalışma arkadaşı Hatice Tunga da, Bayrak Radyosu’na 1976’da girdiğini ve Sevil Emirzade’yi o yıllarda tanıdığını kaydetti.

Tunga, Emirzade ile zor ama çok güzel günleri olduğunu belirterek, “O zor günler, bizi her konuda birleştirdi.” diye konuştu.

Emirzade’nin mesleğine her konuda bağlı olduğunu dile getiren Tunga, kendilerine her zaman nasihatlerde bulunduğunu ifade etti.

Tunga, Sevil Emirzade’ye Allah’tan rahmet dileyerek, kendisini saygıyla andıklarını ifade etti.

- Aktoprak

Kadın dayanışmasını güçlendirme çalışmalarıyla tanınan Esen Yalın Aktoprak ise Sevil Emirzade’nin kadınlar için her zaman öncü bir isim olduğunu belirterek, kendisine Allah’tan rahmet diledi.

Emirzade’nin kendilerine her zaman ışık tutuğunu kaydeden Aktoprak, Emirzade'yi saygıyla andı.

- Ülviye Emirzade

Kızı Ülviye Emirzade ise, annesinin çok sevecen, şefkatli, fedakar ve güzel bir insan olduğunu dile getirdi.

Emirzade, annesinin hiçbir zaman kolaya kaçmayan biri olduğunu belirterek, yaptığı her işi en iyi şekilde yerine getirdiğini söyledi ve “İyi ki annem olmuşsun. Seni çok seviyoruz.” dedi.