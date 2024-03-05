Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliğinin, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde (KSTU) yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan S.G. ve K.D. bugün Güzelyurt’ta yeniden mahkemeye çıkarıldı. S.G. iki ayı geçmemek üzere Merkezi Cezaevine gönderildi. K.D. hakkında ise 6 gün ek tutukluluk emri verildi.

Tahkikat Memuru Ortunç Özbaylı mahkemede, soruşturma kapsamında bir kişinin daha arandığını açıkladı.

Güzelyurt Kaza Mahkemesinde ilk olarak S.G.’nin davası görüşüldü.

-Özbaylı

Mahkemede bulguları aktaran Tahkikat Memuru Ortunç Özbaylı, zanlının, whatsapp yazışmalarını sildirdiğini belirterek, emarelerin tahrip edildiğine dair kamera kayıtları olduğunu da ifade etti.

Zanlının ikametgahında yapılan aramada 12 adet fatura bulunup, emare olarak alındığını belirten Özbaylı, zanlının tercümanlık hizmeti alınmış gibi fatura düzenlediğini kaydetti. Özbaylı, zanlıya ait Karaoğlanoğlu’ndaki ikametgahta yapılan aramada, kesilmemiş fatura, makbuz ve 10 bin dolar tespit edildiğini söyledi.

Zanlının methaldar olduğu suçların ağır ceza yetkisine girdiğini kaydeden Özbaylı, zanlının, TC ve KKTC vatandaşı olduğunu ancak Yunanistan ve Rusya’da oturma izni olduğunu belirterek, zanlının iki ayı geçmeyecek süre Merkezi Cezaevine gönderilmesini talep etti.

-Damdelen

Savcı Fatma Damdelen de, tahkikatın zanlının etki edeceği oranda tamamlandığını ifade ederek, zanlının methaldar olduğu suçların ağır ceza yetkisine girdiğini kaydetti. Zanlının, Yunanistan ve Rusya’da oturma izni olduğuna işaret eden Damdelen, serbest kalması halinde kaçmasının muhtemel olduğunu belirtti. Damdelen, zanlının, davalarında hazır olması için 2 ayı geçmemek kaydıyla cezaevine gönderilmesini istedi.

-Zeki

Avukat Doğa Zeki ise, muteber 4 kefilleri olmaması nedeniyle talebe itiraz etmeyeceklerini ancak bütün iddiaları reddettiklerini söyledi. Zanlının üniversitenin yüzde 30 hissedarı, tek yetkilisi ve direktörü olduğunu dile getiren Zeki, bu çerçevede zanlının harcamalar yapabileceğini kaydetti. Zeki, sahte diploma konusunu dışarda tuttuğunda kamu menfaatinin sarsılmadığını, bunun iki hissedar arasındaki bir mesele olduğunu söyledi.

-Uğur

Yargıç Gülay Uğur ise, suçun ciddi bir olduğunu ve ağır ceza kapsamına girdiğini belirterek, TC ve KKTC vatandaşı olan zanlının Yunanistan ve Rusya’daki oturma izni nedeniyle serbest kalırsa kaçabilme ihtimali olduğunu kaydetti. Uğur, zanlının iki ayı geçmeyecek süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini emretti.

-K.D.’ye 6 gün ek tutukluluk

Daha sonra soruşturma kapsamında tutuklanan K.D. mahkemeye çıkarıldı.

-Özbaylı

Tahkikat Memuru Ortunç Özbaylı, zanlının sorumluluğundaki iki taşınmazı kapsayan kira sözleşmesiyle okuldan toplam 36 bin dolar temin edildiğini kaydederek, zanlının Gaziveren’deki ikametgahında yapılan aramada ise kanunsuz bir şeye rastlanmadığını dile getirdi.

Üniversiteye mal ve hizmet alınmadan sahte fatura sunularak, 914 bin 555 TL ve faturası bulunmayan elden nakit 40 bin TL, 45 bin dolar ve 700 euro temin edildiğine dair şikayet olduğunu söyleyen Özbaylı, üniversitenin kasasından nakit olarak ödeme fişi karşılığında, paranın bir kısmının okulun genel sekreteri ve zanlıya gittiğini belirtti.

Üniversite tarafından çek ile yapılan ödemeler ve bazı faturaları zanlının takip ettiğini ifade eden Özbaylı, zanlının, sahte diploma için geçerli not girişi ve söz konusu kişinin okula olan borcunun sildirilmesi yönünde talimatı olduğunu da kaydetti.

Zanlının araç kiralanmış gibi gösterip, sahte fatura düzenleyerek, 50 bin TL ödenmesini sağladığını ifade eden Özbaylı, zanlının, bir şahsa okulun hesabından 410 bin TL havale yapılması yönünde talimatı olduğunu da söyledi.

Zanlının, bazı ödeme fişlerinde imzası bulunduğunu belirten Özbaylı, zanlı hakkında 51 ifade alındığını, 31 ifade daha alınacağını kaydetti.

Soruşturma kapsamında bir kişinin arandığını dile getiren Özbaylı, serbest kalması halinde emarelere etki edebileceğini söyleyerek, zanlı hakkında 6 gün ek tutukluluk verilmesini talep etti.

Savcı Fatma Damdelen de, suçun ağır ceza yetkisinde olduğunu belirterek, aranan emareler, alınması gereken ifadeler olduğunu ifade etti. Damdelen, zanlı hakkında 6 gün ek tutukluluk verilmesi talebini yineledi.

Yargıç Gülay Uğur da, zanlıya 6 gün ek tutukluluk verilmesini emretti.