Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 2 Ocak’tan bu yana hizmet vermeye başlayan Gönyeli Polis Karakolunu ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakol Amiri Feyyaz İneci ve görevli personel tarafından karşılanan Başkan Töre, hizmet birimlerini inceledi.

Karakolun açılışında bulunamadıklarını ama ziyaret gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Töre, Karakolun modern ve donanımlı bir yapıyla hizmet verdiğinin görüldüğünü söyledi.

Personel ihtiyacının tüm polis teşkilatında elzem olduğunu ifade eden Töre, Polis Okulu'ndan yeni mezun olan öğrencilerin bu ihtiyacı bir nebze olsun karşılayacağına inandığını belirtti.

Gönyeli’nin büyüyen ve gelişen bir kent olduğunu ve nüfus yoğunluğunun da her geçen gün arttığına işaret eden Töre, yoğunluğun artmasıyla polisin bu bölgedeki görevlerinin de çoğaldığını söyledi.

Karakol Amiri Feyyaz İneci ve personele görevlerinde başarılar da dileyen Töre, İneci’ye Meclis anı tabağı hediye etti.