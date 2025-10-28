Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G. ve uluslararası ofis sorumlusu A.S’nin davası, hitapların ardından karar için 6 Kasım Perşembe gününe ertelendi.

- Savunma avukatları hitaplarını yaptı

Sanıklar, bugün yeniden Lefkoşa’da Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Duruşmada; iddia makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, sanık avukatları Doğa Zeki ve Talat Tanca hazır bulundu.

Bugünkü duruşmada savunma avukatları hitaplarını yaptı.

Sanık S.G’nin avukatı Doğa Zeki, müvekkilinin tüm dosyalarında “maddi kısımlarıyla ilgili” meblağları yatırdığını belirtti.

- Sanıklar 17 dosyada toplam 432 davadan itham edilmişti

Sanık S.G, geçen duruşmalarda 15 dosyada toplam 412 davadan, diğer sanık A.S ise iki dosyada toplam 20 davadan itham edilmişti.

Sanık S.G, ayrıca "sahte diploma" soruşturması kapsamındaki ithamda isimleri okunan kişilerle ilgili kabul beyanında da bulunmuştu.