Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Antalya’da Yüksek Düzeyli Kadın, Barış ve Güvenlik konulu panele katıldı

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sibel Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde 3. Antalya Diplomasi Forumu’nda yapılan Yüksek Düzeyli Kadın, Barış ve Güvenlik konulu panele katıldı.

Sibel Tatar, panelin ardından, Emine Erdoğan ve diğer lider eşleri ile Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nce hazırlanan ve Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini ve el sanatlarını yansıtan dokuma el sanatları sergisini gezdi.

Emine Erdoğan ve beraberindeki yetkililer, geleneksel desenler, motifler ve renklerle süslenmiş kıyafetler ve aksesuarlar hakkında misafirlere bilgi verdi.

Sibel Tatar, daha sonra heyetle beraber fuaye alanında bulunan, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili almış ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.

Sibel Tatar, ardından lider eşleri onuruna verilen yemeğe katıldı.