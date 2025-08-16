Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Kıbrıs mutfağını ve KKTC'de son yıllarda öne çıkan gastronomi alanında gerçekleştirilen çalışmaları anlattı.

Sibel Tatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanlığı Kültür Yayınlarının ilk kitabı olan "Gelenekten Geleceğe Kıbrıs Mutfağı"nın hep yapmak istedikleri bir çalışma olduğunu söyledi.

Kıbrıs mutfağına dair daha önce şahıslar tarafından hazırlanan amatör kitapların bulunduğunu belirten Tatar, "Zengin Kıbrıs mutfağı, çok daha detaylı bir çalışmayı hak ediyordu. Kültürümüzün çok çok önemli bir parçası olan Kıbrıs mutfağının daha detaylı, arşiv niteliğinde bir çalışmayla hatta belki de birçoğu unutulmuş tariflerin tekrar hatırlatılarak kayıt altına alınması için yapılmış bir çalışmadır. Üç kıymetli hocamızla birlikte yaptık." dedi.

Eserin hazırlanmasında gastronomi alanında uzman isimlerle çalıştıklarını aktaran Tatar, şöyle devam etti:

"Kitabın içerisinde birçok bölüm var. Tabii var olan yemek, tatlı ve içecek bölümlerinden başka bir de antik ve otantik dediğimiz bir bölüm oluşturduk. Beni oldukça heyecanlandıran bir bölümdü bu çünkü unutulmuş, kullanılmayan bazı tarifler vardı. Bunları da tekrar kitapta hatırlatmış olduk."

- "Gastronomi, turizmin önemli bir kaynağı"

Sibel Tatar, Kıbrıs mutfağının ne kadar zengin olduğunu Kıbrıs Türklerinin yanı sıra tüm dünyaya anlatmak için kitabın İngilizcesinin de basıldığını belirterek, "Mutfak kültürümüzün gençlerimiz, gelecek nesiller için de devam etmesini istiyoruz, unutulmasını istemiyoruz. Mutfağın ve gastronominin, turizmin önemli bir kaynağı olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizde de daha görünür bir şekilde Kıbrıs mutfağının kullanılması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kitapta bulunan bütün tariflerin denenip yapıldığına dikkati çeken Tatar, şunları kaydetti:

"Yemekler yapıldıktan sonra da fotoğrafları, profesyonel fotoğrafçı tarafından çekildi. Bu çekimler esnasında da genelde eski konaklar, tarihi yerler kullanıldı. Ersin Bey ile yaşadığımız kendi evimizin hem mutfağı hem de bazı mekanlarında da çekimler yaptık. Hatta Kıbrıs mutfağına uyan, mutfak kültürümüzde kullanmış olduğumuz birçok araç gereci, eski tencereleri, çatalları, antika olmuş macun sepetlerini de mümkün olduğu kadar bu çekimlerimizde kullanmaya çalıştık."

Eşi Ersin Tatar'a hazırladığı yemeklerden de bahseden Tatar, "Ben mutfağı severim. Açıkçası evlendiğimiz ilk günden itibaren yemek yapıyorum. Ersin Bey, çok meşgul olduğu için evde çok yemek yemeye vakit ayıramıyor ama evimiz her zaman yemeğin piştiği, tencerenin fokurdadığı bir yer oldu. Ersin Bey, yemeği sever, her yemeği severek yer. Ot yemeklerini daha çok seviyor." dedi.

- "Kıbrıs mutfağı en çok Osmanlı'dan etkilenmiştir"

Sibel Tatar, Kıbrıs mutfağına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kıbrıs mutfağı birçok kültürden, adadan geçmiş olan birçok medeniyetten etkilenmiştir. Dolayısıyla zenginliğinin bir sebebi de budur ama bunun yanında da uzun süre adada var olan Osmanlı'dan çok etkilenmiştir. Dolayısıyla Osmanlı ve Türk mutfağı, Kıbrıs mutfağının yarıdan çoğunu oluşturur. Tabii ki diğer kültürler de bu mutfağa zenginlik katmışlardır. Halen daha kullanmış olduğumuz belki eski bayramlarda kullanılan birçok yemek çeşidimiz vardır. Halen daha bunlar kullanılmaya devam etmektedir."

Kitabın İngilizce ve Türkçesini adadaki bütün üniversitelere ve kütüphanelere gönderdiklerini dile getiren Tatar, "Üniversitelerimizin gastronomi bölümlerine yolladım. Yurt dışında ve yurt içinde ilgili bölümlere, ilgili makamlara yolladım. Kitap vazifesinin çoğunu gördü, çok da ilgi gördü. Birçok eve girmesini de istiyoruz. Hocalarımızla da bunu konuştuk, tabii ki onların çok emeği var, onların da görüşünü alarak ortak karara vardık ve 'Bu kitabın bir geliri olsun ve bu gelir de basımına gitsin.' dedik. Çünkü biz istiyoruz ki her evde bulunsun ve 'Kıbrıs Mutfağı' birçok yabancının da evine girsin istiyoruz. Dolayısıyla kitap misyonunu bu şekilde yapıyor ve yapmaya devam edecektir." diye konuştu.

Tatar, bundan sonrası için de KKTC'de gastronomi festivallerinin yapılması için çalışmalar yapacaklarını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef adamızda festivaller, yani gastronomi festivalleri henüz yok. Bundan sonraki en büyük amacımız, bu festivallere öncülük etmek, gastronomi festivalleriyle Kıbrıs mutfağını tanıtmak. Kıbrıs mutfağının olduğu restoranların çoğalmasına da gayret sarf etmeliyiz. Turizmin önemli bir parçası olan Kıbrıs mutfağının o özellikleri taşıyacak şekilde bazı yerlerde olmasını veya turistik olan her yerde en azından bir seçenek olarak turistlere yaşatmak gerekiyor diye düşündüm. Bundan sonraki amacımızın bu olması lazım. Kıbrıs mutfağı çok zengin. Tabii ki önce Türk mutfağı, sonra Kıbrıs mutfağı. Dolayısıyla tatmayanların da ilgi göstermesini umuyorum. Kıbrıs bununla yola çıkmadı belki, birçok zengin kültürü var ama Kıbrıs mutfağı kültürü de bu zenginliğin önemli parçasıdır. Tanımalarını tavsiye ediyorum."

- Kitap hakkında

KKTC Cumhurbaşkanlığı Kültür Yayınlarının ilk kitabı olan "Kıbrıs Mutfağı Gelenekten Geleceğe" adlı eser, gastronomi alanında arşiv niteliği taşıyor.

Mustafa Şah, Prof. Dr. Tülen Saner ve Erhun Ekinci'nin desteğiyle hazırlanan eserde, ada halkının geçmişten bugüne yapageldiği tariflerin yanı sıra mutfak kültürüne dair ipuçları da yer alıyor.

İlk baskısı Cumhurbaşkanlığı Kültür Yayınları tarafından basılan, ikinci nüshasının ise Halk Bankasının desteğiyle yayımlanan eserin satışlarından elde edilecek gelir, Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi projeleri ve kitabın yeni baskıları için kullanılacak.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Kültür Yayınları bünyesinde ayrıca "Kıbrıs Kapıları ve Sandıkları: Kilidi Açılan Tarih" adlı ikinci kitap da meraklılarının beğenisine sunulurken, "Kıbrıs Türk Halk Müziği ve Esintileri" isimli bir kitabın da hazırlıkları sürüyor.