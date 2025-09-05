Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, İstanbul’da katıldığı WorldFood Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'nda Kıbrıs mutfağını tanıtmak ve geleceğe taşımak istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, fuarın son oturumunda Sibel Tatar, Şef, Yazar, Programcı ve “Refika’nın Mutfağı” Kurucusu Refika Birgül ile Kıbrıs mutfağını ve keşfedilmeyi bekleyen lezzetleri konuştu.

Sibel Tatar burada basına yaptığı açıklamada, Kıbrıs mutfağını tanıtmak için Refika Birgül ile birlikte bir etkinlik yaptıklarını ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı Kültür Yayınları'nın ilki olan "Gelenekten Geleceğe Kıbrıs Mutfağı" adlı kitaptan 5-6 yemeğin ve tatlının tarifini yaptıklarını ve ziyaretçilerle paylaştıklarını dile getirdi.

Kıbrıs mutfağının, kültürün en önemli parçalarından bir olduğuna işaret eden Sibel Tatar, Kıbrıs mutfağını tanıtmak ve geleceğe taşımak istediklerini vurguladı.

Fuara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan 17 firmayı ziyaret ettiğini belirten Sibel Tatar, yerli firmaların dünya ile buluşturulması ve alışveriş imkanlarının artırılması için fuarda yer almasının önemine vurgu yaptı.

Sibel Tatar, fuarı düzenleyenleri tebrik ederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.