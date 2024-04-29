Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi’nin (4K KOOP) Lefkoşa’da Kumsal bölgesindeki satış yerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, 4K KOOP Başkanı Deniz Solyalı ve kooperatif üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu.

Kooperatifin yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bilgi alan Sibel Tatar, kooperatifin ürünlerini inceledi ve alışveriş yaptı.

Sibel Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada, kadın üreticilerin çalışmalarının çok önemli ve değerli olduğunu ifade etti.

Kadın üreticilerin aile bütçesine katkı yanında ülke ekonomisine de katkıda bulunduğunu dile getiren Sibel Tatar, çalışan ve iş yapan projeleri fark edip, üretim noktalarına destek vermenin çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Sibel Tatar, 4K KOOP’un kısa bir süre önce hayata geçirdiği meyve ve sebze kurutma tesisinde hazırlanan ürünlerin, yaygınlaşması, gastronomide ve turizmde daha çok kullanılması temennisinde bulundu.

Kooperatifin aktif olduğu Lefke bölgesinin narenciye yanında çilek, hurma, ceviz ve avokado üretimiyle ön plana çıktığını belirten Sibel Tatar, tarımda yaşanan gelişmelerin bölge turizmine de yansıtılması gerektiğini ifade etti.

-Solyalı

4K KOOP Başkanı Deniz Solyalı da konuşmasında, kooperatife ve kültüre yaptığı katkılardan dolayı Sibel Tatar’a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Sibel Tatar öncülüğünde kültüre sahip çıkılıp, İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu projesinin ardından “Keçada" markası ile keçeden ürünler üretilmeye başlanacağını dile getiren Deniz Solyalı, kendi beslediği “Kebap” isimli koyununun tüylerini, Keçada projesine bağışlayarak katkıda bulundu.