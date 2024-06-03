Meteoroloji Dairesi 7 Haziran’a kadar ülkenin sıcak hava dalgasının etkisinde olacağı uyarısında bulundu. Sıcaklığın 41 dereceye kadar yükseleceği belirtildi.

Meteoroloji Dairesi'ne göre, mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde olması beklenen sıcak hava, 7 Haziran Cuma’ya kadar etkisini sürdürecek. Sıcaklığın iç kesimlerde 38-41 derece, sahillerde de 33-36 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

-Yangın ve sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunması istendi

Arazi ve orman yangınları, sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunması, 12:00 -16:00 saatleri arasında tedbir alınmadan güneş altında çalışılmaması tavsiye edildi.

Hava sıcaklığının 7-10 Haziran arasında iç kesimlerde 35-38, sahillerde de 30-33 derece dolaylarına düşmesi bekleniyor.