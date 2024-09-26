Kıbrıs Türk müzik kültürünün en önemli unsurlarından biri olan ve 60 yıldır halkla bütünleşen Sıla-4 grubu, 28 Eylül 2024 Cumartesi günü düzenlenecek konserle, tüm çalışma ve üretimlerini kendilerine “Sıla-4 Dostları” adını veren bir gurup genç sanatçıya devrediyor.

“Sıla 4 ve Dostları ile 60. Yıl Efsane Şarkıları” adı verilen ‘tribute’ konseri, Girne Belediyesi’nin Girne-Fest 24 etkinlikleri çerçevesinde, 28 Eylül akşamı Girne Belediyesi Açık Hava Tiyatrosunda düzenlenecek. Saat 21.00’de başlayacak konserin biletlerini www.gişekıbrıs.com sitesinden de almak mümkün.

Konserle ilgili açıklama yapan gurubun araştırmacı-müzisyen üyesi Ferahzad Gürsoy “Sıla-4 olarak bu kararı 6 Eylül 2019’da yine Girne Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleşen ‘CSO&Sıla-4’ konseri sonrasında gurubun geriye kalan iki elemanından biri olan Erdinç Gündüz’le birlikte almıştık” dedi. Ferahzad Gürsoy, araya giren pandemi dönemi ve kapanmalar nedeniyle projeyi bugüne dek hayata geçiremediklerini belirtti.

Erdinç Gündüz’ün oğlu Arda Gündüz, Ferahzad Gürsoy’un kızı Çamay Çiçekseven ve müzisyen Hüseyin Kırmızı bir araya gelerek projeyi hayata geçirme kararı aldı. Oluşturulan 15 kişilik ekibe “Sıla-4 Dostları” adı verildi.

Bu etkinliğin temel amacının, 60 yıldır ülke müzik kültürünü Kıbrıs’ın yanı sıra başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde tanınmasını sağlayan Sıla-4’e vefa borcu olduğu kaydediliyor.

Ferahzad Gürsoy, Begüm Tekakpınar ve Yağmur Özeren’in de sahne alacağı gecede tüm ezgilerin birlikte seslendirileceğini ve “Siz tanısanız da tanımasanız da bir buradayız ve varız” diye ses vermek olduğunu ifade ediyor.