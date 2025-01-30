Sıla-4 Grubu’nun 60. yıl anısına yayımlanmış olan “Bir Damla Akdeniz Notalar” adlı kitabı okullarda yardımcı kitap olarak kabul edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür Dairesi himayelerinde SILA 4 Grubu’nun 60. Yıl anısına yayımlanmış olan 27 eserin profesyonel biçimde notaya alındığı değerlendirildi.

Sıla-4’ün Kıbrıs Türk halkının kültürünü yansıtan müzikler yaptığı da dikkate alınarak, “Bir Damla Akdeniz Notalar” adlı kitabın Atatürk Öğretmen Akademisi ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan okullarda kaynak olarak kullanımı, müzik öğretmenlerinin derslerde yardımcı ders araç gereci olarak değerlendirmeleri, kitabın okul kütüphanelerinde bulundurulması uygun bulundu.