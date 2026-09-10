Silivri açıklarında 2 Eylül’de “Alsu” isimli gemiyle çarpışmasının ardından batan “Tuğberk İmamoğlu” adlı geminin 10 kişilik mürettebatını arama ve kurtarma çalışmaları 9’uncu gününde devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar aralıksız sürerken, kayıp mürettebatın yakınları Silivri sahilinde oluşturulan kriz merkezinde gelecek iyi haberi bekliyor.

Kazanın 4’üncü gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Akın kurtarma gemisinin sonar ve ROV sistemleriyle batık geminin yeri tespit edilmiş, ardından bölgede dalış ve su altı tarama faaliyetleri yoğunlaştırılmıştı.

Silivri Kaymakamı Murat Eren de dün kayıp mürettebatın aileleriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eren, ailelere her türlü desteğin sağlanacağını belirtti.

Öte yandan kazada, Kocaeli’den Aliağa’ya seyreden “Alsu” ile İskenderun’dan Karadeniz Ereğli’ye giden “Tuğberk İmamoğlu” yaklaşık 18 mil açıkta çarpışmış, çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu batmıştı.