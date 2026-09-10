Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Yavaş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildiğini belirtti.

Görüşmede, Ankara'nın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları başta olmak üzere devam eden ve planlanan projeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi sunduklarını aktaran Yavaş, şunları kaydetti:

"Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılar ile NATO Zirvesi'nin Ankara'da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık. Nazik kabulleri ve Ankara'mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum."