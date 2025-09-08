Güney Kıbrıs'ta tutuklu bulunan Afik Grup CEO’su Simon Mistriel Aykut’un ailesi, kanser hastası olan Aykut'un 500 gündür tutuklu bulunmasına isyan etti.

Güney Kıbrıs'ta tutuklu bulunan Afik Grup CEO’su Simon Mistriel Aykut’un ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Simon Aykut unutuldu. 75 yaşındaki kanser hastası 500 gündür tutuklu” ifadeleri kullanıldı.

Kıbrıs’ta insan hakları tartışmalarının yeni bir boyut kazandığı dile getirilen açıklamada, Güney Kıbrıs’ta 75 yaşındaki kanser hastası Aykut’un 500 günden fazla süredir hapiste tutulmasına sessiz kalındığı, KKTC’de tutuklanan beş Kıbrıslı Rum için ise uluslararası destek açıklamaları yapıldığı kaydedildi.

“SİMON İÇİN SADECE SESSİZLİK VAR”

“Neredeyse hiç kimse 75 yaşındaki kanser hastası Simon Aykut’a dikkat çekmiyor” ifadelerine yer verilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Ailesinden ayrı, sağlığıyla mücadele eden bu yaşlı adam Güney’deki bir hapishanede 500 günden fazla bir süredir tutuluyor. Altı aydan fazla bir süre önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurdu, ancak davası görmezden gelindi.

Andreas Kypriano meselesi bu çelişkiyi daha da keskin hale getiriyor. Yaacov Afik, Kypriano’nun Güney Kıbrıs’ta Şimon ve kendisine karşı mahkemede tanıklık yapmış olmasına rağmen, defalarca Kuzey’e geçtiğini, Afik Group’a ait Caesar Beach’e girdiğini ve orada fotoğraf çektiğini belirtti. Ayrıca diğer Kıbrıslı Rumları da Taşınmaz Mal Komisyonu’nu (uluslararası alanda tanınan yasal yol) bypass etmeye, bunun yerine mülk sahiplerini gözetlemeye ve Güney’de siyasi şikâyetler sunmaya teşvik etti. Yaacov Afik, Kypriano’ya karşı Kuzey Kıbrıs’ta polise şikayette bulunduğunu aktardı. Bir mahkeme tanığının özel mülke girmesi, belgelemeler yapması ve başkalarını da aynı şeye teşvik etmesi kabul edilemez. Bu tür eylemler çifte standardı açıkça ortaya koyuyor: Provokatörler korunurken, Kıbrıslı Türk sakinler ve uluslararası yatırımcılar hedef haline getiriliyor.

Uluslararası tepkiler bu dengesizliği net bir şekilde gösteriyor. Kuzey’deki beş Kıbrıslı Rum için liderler açıklamalar yaptı, serbest bırakılmalarını talep etti ve medya kampanyaları başlattı. Ancak Simon için -insan hakları başvurusu beklemede olan yaşlı bir kanser hastası için- yalnızca sessizlik var."

“BU ÇİFTE STANDARTLAR ADALETİ VE BARIŞI ZEDELİYOR”

Aileden yapılan açıklamada, "Bu çifte standartlar adaleti ve barışı zedeliyor, insan haklarını seçici bir araca indiriyor ve uzlaşı yerine düşmanlığı körüklüyor. Avrupa, Amerika ve uluslararası kuruluşlar gerçekten adalete değer veriyorsa, herkese aynı standardı uygulamalı, mülkiyet anlaşmazlıklarını Taşınmaz Mal Komisyonu ve müzakereler yoluyla çözmeli ve insan haklarının her bireyi korumasını sağlamalıdır" denildi.