Sivil Havacılık Dairesi, Eski Ercan Havalimanı'nda TEKNOFEST kapsamında yapılacak hava gösterileri nedeniyle 29 Nisan – 5 Mayıs tarihleri arasına yönelik NOTAMlar yayımladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sivil Havacılık Dairesi tarafından dün yayımlanan NOTAM ile ilgili duyurunun düzeltilmiş şekli şöyle:

"Sivil Havacılık Dairesi, Eski Ercan Havalimanı'nda TEKNOFEST kapsamında gerçekleşecek olan hava gösterileri nedeniyle 29 Nisan – 5 Mayıs 2025 tarihlerine yönelik NOTAMlar yayımladı.

Buna göre; söz konusu bölge ilgili tarihlerde ve 10.00-13.00, 15.00-16.30, 18.00-19.00 saat aralıklarında NOTAM kapsamına girmiş olup uçuş emniyetinin sağlanabilmesi amacıyla uçuş planlamasında birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda; söz konusu zaman dilimleri dışında kalan uygun vakitlerde drone, paraglayt ve yamaç paraşütü uçuşlarına, şartlı koordinasyon sağlanması ve Hava Trafik Kontrol Şube Amirliği'nden onay alınması kaydı ile izin verilecektir."