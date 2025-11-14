Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) ve Sayıştay Başkanlığı bütçelerini görüşecek.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün saat 10.45’te Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Komite’nin bugünkü gündeminde 1 Milyar TL’lik Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 421 Milyon 451 Bin TL’lik Başsavcılık, 43 Milyon 171 Bin TL’lik Ombudsman ve 184 Milyon 653 Bin TL’lik Sayıştay Başkanlığı bütçelerini ele alacak.

Komite’de ilk olarak Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bütçesi görüşülmeye başlandı. Görüşmede, Sivil Savunma Teşkilatı Başkan Yardımcısı Adil Rumi Şahbaz ve Koordinatörü Cemal Betmezoğlu da hazır bulunuyor.