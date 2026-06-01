Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kıbrıs Türk medya tarihinde önemli bir yere sahip olan Kıbrıs Genç TV’nin 29. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkanlık tarafından yayımlanan mesajda, Kıbrıs Genç TV’nin yayın hayatı boyunca kamuoyunun doğru ve hızlı bilgilendirilmesine önemli katkılar sunduğu vurgulanarak, medya kuruluşunun 29’uncu kuruluş yıl dönümünün içtenlikle kutlandığı ifade edildi.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Kıbrıs Türk medya tarihinde önemli bir yere sahip olan Kıbrıs Genç TV’nin 29’uncu kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutlar, başarılarla dolu nice yayın yılları dileriz."

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kıbrıs Genç TV’ye yayın yaşamında başarılarının devamını temenni ederek, kurumun Kıbrıs Türk basınına katkılarının sürmesini diledi.