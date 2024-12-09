SOS Çocukköyü Derneği, yeni yılda çocukların hayatlarına umut olmak için “Sen Hep Yanımda Ol” bağış kampanyası başlattığını açıkladı.

Kampanya, "aile bakımını kaybetmiş veya kaybetme riski altındaki çocukların sıcak bir yuvaya, sevgi dolu bir aile ortamına ve parlak bir geleceğe kavuşabilmeleri için destek sağlamayı" amaçlıyor.

SOS’ten yapılan açıklamaya göre, kampanya ile "SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 173 çocuğun ve gencin sevgi dolu bir yuvada geleceğe kendinden emin yetişmesi için" destek verilebilecek.

-"Her bağış, bir umut demek"

SOS Çocukköyü Derneği Ulusal Müdürü Ahmet Akarsu, kampanyanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Her çocuğun sevgi dolu bir ortamda büyüme hakkı vardır. Yeni yıl, çocuklar için yeni başlangıçlar demek. Hep birlikte onların yanında olabilir ve geleceğe umutla bakmalarını sağlayabiliriz. Bağışlarınızla siz de bir çocuğun hayatında fark yaratabilirsiniz. Bağışlarınızın yanı sıra kampanyayı sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmamızı da sağlayabilirsiniz. Unutmayın, yeni yıl hediyeniz bir çocuğun hayatını değiştirebilir. Gelin, bu yıl da birlikte iyiliği büyütelim.”

-"Nasıl destek olabilirsiniz?"

“Sen Hep Yanımda Ol” kampanyasına destek olmak için:

SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye mesaj göndererek tek seferde 300 Türk Lirası bağışta bulunulabiliyor. Dileyen birden fazla SMS de gönderebiliyor.

Online bağış, soscocukkoyu.org resmi sitesinden online yapılabiliyor.

Elden bağışlar SOS Çocukköyü Derneği’nin, Lefkoşa Çocuk Köyü ve Girne Gençlik Evi yerleşkelerini ziyaret ederek elden yapılabiliyor.

Banka Bağışları bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor.

Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872

Garanti Bankası: TR520006200049300006294366

İş Bankası: TR51 0006 4000 0016 8070 1903 93

Türk Bankası: CT49121019010000000005848733

Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045

Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069

Albank: CT69152090100000018802673351

Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727

Detaylı bilgi 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor.