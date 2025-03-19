Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenecek “Sosyalist Enternasyonal” toplantısında, Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) Ece Balcı temsil edecek.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, toplantının ana gündemi, “Değişen Bir Dünya İçin İlerici Çözümler: Teknoloji, Yapay Zekâ ve Sosyal Medyadan Faydalanma” olacak.

Toplantıda, yapay zekânın hızla gelişmesiyle birlikte artması beklenen işsizlik riskine karşı etkili sosyal ve ekonomik politikalar geliştirilmesi hedefleniyor.

Ece Balcı’nın temsilinde TDP, dijital dönüşümün çalışma hayatına etkilerini ve sosyal adalet çerçevesinde yönetilmesi gereken dönüşüm politikalarını tartışacak.

Toplantıda, teknolojik ilerlemenin toplum üzerindeki olası olumsuz etkilerini en aza indirmek için çözüm önerileri de masaya yatırılacak.