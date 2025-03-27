Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Ahmet Maslakçı, Kaan Yatman, Ahmet Enes Üngördü

Soyer Aksu: Sezer, Bilal (2), Mert Musa (3), İlan (2), Mert Aksu (1), Mehmet (17), Jean (13), Yongo (2), Ucge (14), Gedeon (1), Attila (4)

Cortado Adaspor: Parsha (2), Halil (20), Mert (20), Ulaş (6), Ömer (6), Melihcan (5), Uğur (1), Maror (13)

İlk periyot: 17-17

İlk yarı: 30-35

Üçüncü periyot: 51-53

Normal süre: 72-72

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde Soyer Aksu uzatmada Cortado Adaspor’u uzatmada 81-73 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Atarak Spor Saloby’nda oynanan ve baştan aona çekişmeye sahne olan maçta ilk devreyi Adaspor 35-30 önde bitirdi.

İkinci yarıda da çekişme yaşandı ve normal süre 72-72 berabere tamamlandı.

Uzatmada Adaspor’u 40 sayısını atan Halil ve Mert sakatlanarak oyundan çıkınca kontrolünle alan Soyer Aksu maçı 81-73 kazarak ligdeki ilk galibiyetinimaldı.

Soyer Aksu oyuncusu Ucge 14 sayı 12 ribaund ve 47 verimlilikle maçın adamı oldu.

Haftanın kapanış maçı cuma akşamı Base - Çetinkaya maçı ile tamamlanacak. Maç saat 20.00’de Güzelyurt Spor salonu’nda oynanacak.