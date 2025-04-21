Türkiye'nin eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Cemil Önal’ın “20 milyon dolar aldı” iddialarının ardından sosyal medya platformu X üzerinden sert bir açıklama yaptı. "Namussuzlara Duyurulur" başlığıyla yayımladığı mesajında Soylu, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Soylu, “Devletine ve milletine şerefle hizmet etmiş, görev süresi boyunca terör, uyuşturucu, sanal kumar ve uluslararası suç şebekelerine karşı mücadele vermiş birine yönelik bu iftiralar, mücadelemizi hazmedemeyenlerin intikam çabasıdır” dedi.

İddiaları "ağıza alınmayacak düzeyde adice dedikodular" olarak niteleyen Soylu, “Bu iftiraları atan, yayan, karalayan herkes şerefsizdir” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, "Bizi kendinizle karıştırmayın" diyerek iddiaların kaynağı olan kişi ve çevreleri hedef alan Soylu, Kuzey Kıbrıs’ta işlenen bir cinayetin Türk ve KKTC makamlarının ortak çalışmasıyla çözüldüğünü belirtti. Cinayetle bağlantılı olarak yurt dışına kaçan bir zanlının daha önce ortaya attığı iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu.

“Operasyon çocuğu dedik, haklı çıktık” diyen Soylu, bu tür iddiaların yalnızca Türkiye devletine ve görev yapan kişilere zarar vermeyi amaçladığını söyledi. “Ellerinde belge ya da kanıt varsa ortaya koymayanlar namerttir” diyen Soylu, bu iddialarla ilgili yasal süreç başlatacaklarını vurguladı.

“Namusumuzu yolda bulmadık. Hayatım boyunca bu namussuzların peşinde olacağım” ifadelerini kullanan Soylu, kamuoyuna net bir mesaj verdi.