Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy yaptığı konuşmada, KIbrıs Genç TV’nin 29’uncu Kuruluş Yıldönümü nedeniyle Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci’yi kutladı.

Kıbrıs Genç TV’nin kurulduğu günden bu yana ülke sporuna çok önemli katkılar sağladığına işaret eden Necati Özsoy, sporun dışında yetiştirdiği bir çok kişi ile ülke yayıncılığı ve demokrasinin gelişmesine de büyük katkı sağlayan Genç TV’nin hak ettiği Halkın Televizyonu ünvanını aldığını vurguladı.

Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci de yaptığı konuşmada, Spor Yazarları Derneği’nin 29’uncu kuruluş yıldönümünde yaptıkları ziyaretin kendilerini çok mutlu ettiğini vurguladı.

Ertan Birinci, Halkın Televizyonu ünvanını alan KIbrıs Genç TV’nin ülke sporuna da çok önem verdiğini ve çok değer kattığını vurguladı.