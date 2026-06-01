İçişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) izinsiz ikamet, çalışma veya vize ihlali nedeniyle cezalı duruma düşen yabancı uyruklu kişilere yönelik “Muhaceret Affı” olarak bilinen Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası’nın yürürlüğe girdiğine dikkat çekerek, başvurular için son tarihin 9 Temmuz Perşembe olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 45 gün süreyle geçerli olacak af uygulamasının, 26 Mayıs’ta yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

-Kimler yararlanabilecek?

Açıklamada, aftan, vize veya izin süresi sona ermesine rağmen ülkeden ayrılmayanlar, ikamet, öğrenci veya çalışma izinlerini yenilemeyenler ile haklarında izinsiz ikametten dolayı ihraç kararı alınmasına rağmen bu karar uygulanmayan yabancı uyruklu kişilerin yararlanabileceği belirtildi.

Başvuru yapan ve işlemleri onaylanan kişilere 60 günlük ikamet izni verileceği belirtilen açıklamada, bu süre içerisinde çalışma izni başvurusu yapılması halinde ise ön izin şartı aranmayacağı kaydedildi.

-Eşler ve çocuklar da kapsamda

Açıklamada, aftan yararlanarak, 60 günlük ikamet izni alan kişilerin eşleri, 25 yaşından küçük bekar çocukları ve engelli çocuklarının da belirlenen süre içerisinde online başvuru yapmaları halinde para cezalarından muaf tutulacağına ve kendilerine 60 günlük ikamet izni verileceğine de dikkat çekildi.

-18 yaş altına ceza yok

Açıklamada, yasadan yararlanmak için başvuru yapan 18 yaşından küçük kişilerden ise herhangi bir harç, ücret veya para cezası alınmayacağının altı çizildi.

-KKTC vatandaşıyla evli kişiler

Yasanın yürürlüğe girmesinden önce KKTC vatandaşı ile evli olan ve geçmişte muhaceret cezası aldığı sonradan tespit edilen yabancı uyruklu kişilerin de aftan faydalanabileceği ifade edilen açıklamada, bu kişilerin, İçişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapıp, bir asgari ücret tutarı ödeme karşılığında af kapsamına alınabileceği kaydedildi.

-Yurt dışında olan yabancılar

Bakanlık açıklamasında, daha önceden ülkede cezalı olan, cezalı olarak çıkış yapan ve girişine engel konulan kişiler ile izinsiz olarak ikamet ettiğinin ve/veya izinsiz olarak çalıştığının tespit edilmesi üzerine aleyhine tutuklama ihraç emri düzenlenerek, ülkeden ihraç edilen yabancı uyruklu kişilerin de belirli şartları taşımaları halinde KKTC temsilcilikleri aracılığıyla muhaceret affı için başvuru yapabileceği belirtildi.

KKTC vatandaşı veya yasal izin sahibi bir kişinin birinci derece yakını olanlar ile KKTC’de taşınmazı bulunan kişiler için başvuru hakkı tanındığı da ifade edilen açıklamada, bu kişilerin söz konusu durumu kanıtlayan belgeler ile birlikte KKTC temsilciliklerine başvuru yapabileceği kaydedildi.

-İhraç edilen öğrencilere af

Öğrenci izni sona erdiği için ihraç edilen veya giriş yasağı bulunan öğrencilerin de aftan yararlanabileceği belirtilen açıklamada, söz konusu öğrencilerin, eğitim programlarının en az yüzde 50’sini tamamlamış olduklarını üniversite tarafından gösteren ve eğitim işleri ile görevli bakanlık tarafından onaylanan belgeleri sunmaları halinde, incelemelerin ardından yeniden ülkeye giriş yapabileceği ifade edildi. Açıklamada, başvuruların üniversiteler tarafından yapılacağına dikkat çekildi.

-Başvurular nasıl sonuçlanacak?

KKTC içerisinde yapılan başvuruların, af süresinin tamamlanmasının ardından en geç 5 gün içinde değerlendirileceği belirtilen açıklamada, yurt dışından yapılan başvuruların ise en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacağı kaydedildi.

-Son başvuru tarihi 9 Temmuz Perşembe...

Aftan yararlanmak isteyen kişilerin belirtilen süre içerisinde başvurularını tamamlamaları gerektiği vurgulanan açıklamada, yurt içindeki başvuruların Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden çevrimiçi, yurt dışındakilerin ise KKTC elçiliklerine ve/veya temsilciliklerine yapabileceği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı Muhaceret Affı resmi web sitesine şu bağlantıdan ulaşılabilecek:

https://permissions.gov.ct.tr/amnesty/login