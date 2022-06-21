Polis Örgütü’nün kuruluşunun 58’inci yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında pazar günü “1. Polis Halk Koşusu” düzenleniyor.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, koşu, saat 07.30’da, Lefkoşa’da, 10 km’lik parkurda düzenlenecek.

Koşuya kayıtlar https://docs.google.com/forms/d/1I5jvw0ijWXsgpbaQoC79LGKgz5rf7xRjoCliPCleyIY/edit internet adresinden yapılabilecek. Koşu haritası ise https://www.plotaroute.com/route/1918877 linkinden görülebilecek.

Güzergah boyunca üç ayrı noktada su istasyonu kurulacak, koşu sonunda sporculara su, dondurma ve muz ikram edilecek.

Koşu sonunda tüm sporculara katılım madalyası verilecek. Genel klasmanda ise dereceye girenlere madalya ve kupa verilecek.

Koşuya kayıtlar 26 Haziran sabahı saat 07.00’de yarışma başlangıç yerinde bitecek.