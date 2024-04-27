Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ve Galatasaray, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı.

Galatasaray mücadeleyi 3-0 kazandı ve Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe ile olan puan farkını 7'e yükseltti.

Sarı kırmızılıların gollerini Hakim Ziyech, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi kaydetti. Galatasaray puanını 93 yaptı.

Üst üste 15. galibiyet

Galatasaray bu sezon üst üste 15. galibiyetini elde etti.

Sarı kırmızılılar bir sezonda üst üste en çok galibiyet elde eden kulüp oldu.

Muslera'dan rekor

Galatasaraylı Fernando Muslera bu sezon 17. kez kalesinde gol görmedi ve 16 maçlık gol yememe rekorunu geçti.