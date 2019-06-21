KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2019 Plaj Ligi Salı akşamı Lefkoşa Beach Volley Arena da başlayacak.

Geçen yıl Asım Burç adına düzenlenen plaj liginin ardından, bu yıl düzenlenecek olan 2019 Sedat Kaplan Plaj Ligi adı altında oynanacak.

Organizasyona 6 bayan 5 erkek takımı katılım gösterdi. Bayanlarda Karpaz Gate Marina , Marina Beach, EMU Stars,Team ISLAND , STARS, Volley Passion takımları katılım gösterirken erkeklerde İskele, Karpaz Gate Marina, Marina Beach, GMBÇS, Team Varosha takımları mücadele de yer alacak.

2019 Sedat Kaplan plaj ligi 25 Haziran Salı akşamı saat 18.00 de başlayacak. Müsabakalar Lefkoşa Beach Volley Arena da oynanacak. 2. Hafta karşılaşmaları 2 Temmuz, 3.Hafta 9 Temmuz, 4.Hafta müsabakaları 16 Temmuz akşamı oynacak.

Ligde yarı final ve final müsabakaları 16 Temmuz da oynanacak. Ligde ilk 4 sırayı elde eden takımlar yarı finalde 1-4, 2-3 eşleşmesi ile yarı final oynayacak. Kazananlar final, kaybedenler 3.’lük mücadelesi verecek. Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye girecek takımlara ödülleri takdim edilecek.