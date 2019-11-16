Açık alan şampiyonları belirleniyor

Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen Açık Alan yarışmaları bugün (Pazar) yapılacak yarışlarla tamamlanacak ve Açık Alan Şampiyonları belirlenecek.

Okçuluk açık alan sezonu bugün yapılacak olan Eleme ve Final karşılaşmaları ile tamamlanıyor. Lefkoşa Atatürk spor kompleksi içerisinde bulunan tesis içerisinde Yıldız, Genç ve Büyüklerden oluşan Olimpik ve Makaralı yay kategorilerinde Nisan 2019 tarihinden beridir gerçekleştirilen sıralama yarışmaları neticesinde, toplam puanlarıyla Eleme ve Final müsabakalarına katılmaya hak kazanan 46 sporcunun, kategorilerinde oluşturulan eşleşmeler neticesinde karşılaşarak 2019 sezonunun şampiyonları belli olacak,

Sabah saat 10:00’da başlayacak olan karşılaşmalarda ilk 3’e kalan sporcular, Federasyon tarafından Aralık ayında düzenlenecek. Ödül töreni ile ödüllendirilecek.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2019, 17:31