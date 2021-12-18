Açılış Kupası’nda fikstür belirlendi

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen ve Büyük Erkekler Ligi öncesi hazırlık niteliği taşıyan Açılış Kupası’nda kura çekimi gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve pandemi şartlarına rağmen gerek alınan önlemler gerekse basketbol severlerin müsabakalara ilgisi açısından takdir toplayan organizasyonun ikincisinin kura çekimi federasyon lokalinde yapıldı.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak olan kupa mücadelesinde ilk dört içerisinde yer alacak olan takımlar Final Four mücadelesine katılacak. 1-4 ve 2-3 şeklinde eşleşmeler sonrasında rakiplerine üstünlük kuracak olan ekipler finalde kupanın sahibi olabilmek için mücadele verecek.

Açılış Kupası’nın ilk hafta karşılaşmaları 25-26 Aralık, ikinci hafta karşılaşmaları 5-6 Ocak 2022 ve üçüncü hafta karşılaşmaları 10 ile 13 Ocak 2022 tarihlerinde oynanacak. Final Four ise 17 ve 20 Ocak 2022 tarihlerinde oynandıktan sonra final karşılaşması 24 Ocak 2022 tarihinde yapılarak organizasyon tamamlanacak.

2021-22 Açılış Kupası Fikstürü

1. Hafta

25 Aralık 2021: Çetinkaya-GAÜ (18.00)

26 Aralık 2021: Koop-Soyer (18.00)

2. Hafta

5 Ocak 2022: GAÜ-Soyer (19.00)

6 Ocak 2022: Çetinkaya-Koop (19.00)

3. Hafta

10 Ocak 2022: Koop-GAÜ (19.00)

13 Ocak 2022: Soyer – Çetinkaya (19.00(

Final Four

17 Ocak 2022: 1. Takım-4. Takım (19.00)

20 Ocak 2022: 2. Takım – 3. Takım (19.00)

Final

24 Ocak 2022 (19.00)

Not: 2. haftadaki GAÜ – Soyer karşılaşması Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda, diğer karşılaşmalar Atatürk Spor Salonu’nda yer alacak