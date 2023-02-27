Ağırdağ Boğaz'da Başkanlığa Hüseyin Dayı seçildi

Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor başkanlık seçimin de tek aday olan Hüseyin Dayı seçildi.

Geçtiğimiz sezon güzel bir birliktelik ve başarının yakalandığı kulüpte son maçta toplam 42 takımdan en az gol yiyen ve en fazla gol atan , bunun yanı sıra hiç yenilgi almadan finale kadar kalma başarısı gösterilmişti.

Kulübün Yönetim Kurulu ise şöyle oluştu:

Başkan: Hüseyin Dayı

Asbaşkan: Bahadır Bora Alkan – Mustafa Demirci

Sekreter: Osman Canar – Arif Dayı

Veznedar: Okan Akmandor-Şahin Gündüz- Ömer Piro

Sosyal faal. Sorumlusu: Cemal Yeltekin – Ömer Sertsöz

Sportif faal. Sorumlusu: Nazım Ertürk – Asım Sucuoğlu

Lokal sorumlusu: Ömer Sertsöz – Tayyar Akçit

Denetim kurulu: Aziz Dayı - Halil Arıkan - Serdar Aşık

Yedek: Mustafa Muhtaroğlu

Disiplin kurulu:Çağdaş Uçaner -Hüseyin Topal - Halil dayı

Yedek: Ahmet Topal

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2023, 12:15