Ağırdağ Boğaz'da Başkanlığa Hüseyin Dayı seçildi

Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor başkanlık seçimin de tek aday olan Hüseyin Dayı seçildi.
Geçtiğimiz sezon güzel bir birliktelik ve başarının yakalandığı kulüpte son maçta toplam 42 takımdan en az gol yiyen ve en fazla gol atan , bunun yanı sıra hiç yenilgi almadan finale kadar kalma başarısı gösterilmişti.
Kulübün Yönetim Kurulu ise şöyle oluştu:
Başkan: Hüseyin Dayı
Asbaşkan: Bahadır Bora Alkan – Mustafa Demirci
Sekreter: Osman Canar – Arif Dayı
Veznedar: Okan Akmandor-Şahin Gündüz- Ömer Piro
Sportif faal. Sorumlusu: Nazım Ertürk – Asım Sucuoğlu
Lokal sorumlusu: Ömer Sertsöz – Tayyar Akçit
Denetim kurulu: Aziz Dayı - Halil Arıkan - Serdar Aşık
Yedek: Mustafa Muhtaroğlu
Disiplin kurulu:Çağdaş Uçaner -Hüseyin Topal - Halil dayı
Yedek: Ahmet Topal
Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2023, 12:15